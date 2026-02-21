Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo građane Srbije da što pre napuste Iran

NIN pre 51 minuta  |  Beta
Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo građane Srbije da što pre napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova preporučila je građanima Srbije koji se trenutno nalaze u Iranu da što pre napuste tu zemlju.

U saopštenju ministarstva navodi se da to čine zbog "povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije" u Iranu. Predsednk SAD Donald Tramp upozorio je u petak da su mogući ograničeni udari na Iran dok je iranski šef diplomatije rekao da Teheran očekuje da će imati predlog sporazuma narednih nekoliko dana posle nuklearnih pregovora sa SAD. U odgovoru na pitanje novinara o tome da li bi SAD mogle da sprovedu ograničene vojne akcije dok zemlje
