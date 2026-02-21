Iran proglasio pomorske i vazduhoplovne snage zemalja EU terorističkim organizacijama

Iran je proglasio pomorske i vazduhoplovne snage svih zemalja članica Evropske unije terorističkim organizacijama nakon što je blok dodao Korpus garde islamske revolucije (IRGC) na svoju listu terorističkih organizacija.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da recipročni potez dolazi nakon nezakonite i neopravdane odluke zemalja članica EU da označe deo Oružanih snaga Islamske Republike, prenosi iranska TV Press. Dodaje se da su države članice EU označile IRGC, koja je priznata kao jedan od stubova iranskih oružanih snaga, kao terorističku organizaciju, suprotno osnovnim principima i pravilima Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Iransko ministarstvo se