Politika pre 3 sata
​Forsije: Brisel ima instrumente da uzvrati udarac SAD

​Pozvao je članice EU da usvoje „ujedinjeni pristup” na odluku Trampa o uvođenju dodatnih carina

Brisel ima instrumente da uzvrati udarac Sjedinjenim Američkim Državama zbog njihove najnovije runde tarifa, izjavio je danas francuski ministar trgovine Nikola Forisije, pozivajući članice EU da usvoje „ujedinjeni pristup” u vezi sa odlukom američkog predsednika Donalda Trampa o uvođenju dodatnih carina na sav uvoz od 10 odsto. Forisije je za Fajnenšel tajms rekao da Pariz razgovara sa kolegama iz EU i sa Evropskom komisijom o odluci američkog predsednika, koja je
