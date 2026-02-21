Tramp kaže da uvodi globalne carine od 15 odsto

N1 Info pre 8 minuta  |  BBC N1 Beograd
Tramp kaže da uvodi globalne carine od 15 odsto

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da podiže globalne carine na 15 odsto.

Ova najava Trampa dolazi samo dan nakon što je Vrhovni sud SAD ukinuo njegove prethodne uvozne poreze. Tramp je u petak rekao da će zameniti carine, koje je ukinuo Vrhovni sud, sa 10 odsto nameta na svu robu koja dolazi u SAD. Ipak, američki predsednik najavio je danas na mreži Truth Social da će carine biti povećane na 15 odsto, prenosi BBC. Ove carine će stupiti na snagu u utorak 24. februara i mogu ostati na snazi samo oko pet meseci pre nego što Trampova
