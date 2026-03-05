BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

Nastavlja se šesti dan sukoba na Bliskom istoku. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da napori za "eliminisanje" iranskih kapaciteta za mobilne raketne lansere i dalje traju. Iran je danas lansirao rakete na izraelske i američke baze a izraelska vojska je jutros saopštila da je započela "veliki talas napada na infrastrukturu" u glavnom gradu Irana, Teheranu. Internet u Iranu je i dalje potpuno isključen. IRGC sprovodi kopnene i vazdušne operacije odmazde protiv američkih

Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas, povodom incidenta sa balističkom raketom ispaljenom iz Irana, da Ankara zadržava pravo da odgovori na "neprijateljske akcije", bez obzira na njihovo poreklo, i da prati razvoj događaja u "tesnoj" koordinaciji sa NATO-om i drugim saveznicima. Portparol tog ministarstva, kontraadmiral Zeki Akturk, rekao je da je raketa, koja je prešla irački i sirijski vazdušni prostor i kretala se ka Turskoj, presretnuta i