I JANAF-u produžena američka licenca do 20. marta

Radio 021 pre 1 sat
I JANAF-u produžena američka licenca do 20. marta

Jadranski naftovod (JANAF) saopštio je da je u saradnji sa Vladom Hrvatske ishodio licencu od američkog OFAK-a da do 20. marta isporučuje naftu Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Ovo je saopštila Uprava društva, na čelu sa predsednikom Stjepanom Adanićem i članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem. Licenca omogućava nesmetano sprovođenje svih aktivnosti vezanih za izvršenje Ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS a.d, čime je zagarantovana stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu sa međunarodnim obavezama. Uprava JANAF-a ističe da odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje društva i
