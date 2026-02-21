VIDEO Nastavak protesta u Sarajevu: "Mladost koju je ubio sistem"

Građani Sarajeva učestvuju danas u novom, sedmom protestu povodom tramvajske nesreće u kojoj je 12. februara poginuo jedan mladić, a četiri osobe su povređene.

Više stotina građana okupilo se ispred Zemaljskog muzeja, odakle je počela protestna šetnja prema centru grada. Glavna saobraćajnica je blokirana, dok građani izvikuju "Pravda", noseći transparente sa natpisima "Mladost koju je ubio sistem", "Vaše ćutanje je nama najjasnija ostavka", "Dosta je nemara, život nije vredan para", prenosi Klix.ba. Građani traže hitnu sanaciju bezbednosnih rizika, imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim