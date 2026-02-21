VIDEO Nastavak protesta u Sarajevu: "Mladost koju je ubio sistem"

Radio 021 pre 2 sata  |  FoNet
VIDEO Nastavak protesta u Sarajevu: "Mladost koju je ubio sistem"

Građani Sarajeva učestvuju danas u novom, sedmom protestu povodom tramvajske nesreće u kojoj je 12. februara poginuo jedan mladić, a četiri osobe su povređene.

Više stotina građana okupilo se ispred Zemaljskog muzeja, odakle je počela protestna šetnja prema centru grada. Glavna saobraćajnica je blokirana, dok građani izvikuju "Pravda", noseći transparente sa natpisima "Mladost koju je ubio sistem", "Vaše ćutanje je nama najjasnija ostavka", "Dosta je nemara, život nije vredan para", prenosi Klix.ba. Građani traže hitnu sanaciju bezbednosnih rizika, imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

U Sarajevu i sedmi protest građana zbog tramvajske nesreće

U Sarajevu i sedmi protest građana zbog tramvajske nesreće

Beta pre 22 minuta
U Sarajevo i sedmi protest građana zbog tramvajske nesreće

U Sarajevo i sedmi protest građana zbog tramvajske nesreće

Serbian News Media pre 36 minuta
U Sarajevu i sedmi protest građana zbog tramvajske nesreće

U Sarajevu i sedmi protest građana zbog tramvajske nesreće

Radio sto plus pre 17 minuta
Nastavljaju se protesti u Sarajevu (VIDEO)

Nastavljaju se protesti u Sarajevu (VIDEO)

Danas pre 2 sata
U Sarajevu počeli sedmi protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

U Sarajevu počeli sedmi protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Euronews pre 1 sat
U Sarajevu protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

U Sarajevu protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

Telegraf pre 1 sat
U Sarajevu počeli sedmi protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

U Sarajevu počeli sedmi protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sarajevo

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) "Marš za pravosuđe" stigao do TOK-a, zaposleni u tužilaštvu ih dočekali aplauzom

(BLOG) "Marš za pravosuđe" stigao do TOK-a, zaposleni u tužilaštvu ih dočekali aplauzom

N1 Info pre 11 minuta
BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - kolona stigla do TOK-a, tamo su ih dočekali zaposleni u tom tužilaštvu

BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - kolona stigla do TOK-a, tamo su ih dočekali zaposleni u tom tužilaštvu

Insajder pre 11 minuta
Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Blic pre 12 minuta
"Zbog toga što su kriminalci na vlasti, sudije, tužioci i advokati su na ulici": Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu, stotine…

"Zbog toga što su kriminalci na vlasti, sudije, tužioci i advokati su na ulici": Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu, stotine građana ispred Generalštaba

Nova pre 11 minuta
(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

Danas pre 12 minuta