FK Novi Pazar poziva navijače na ponoćni doček ispred Gradske uprave

Fudbaleri FK Novi Pazar večeras će imati doček ispred zgrade Gradske uprave tačno u ponoć, povodom velike pobede nad ekipom FK Vojvodina (0:3).

Iz kluba su pozvali sve navijače i ljubitelje fudbala da se okupe i zajedno sa „plavima“ proslave važan trijumf, pruže podršku ekipi i još jednom pokažu koliko grad stoji uz svoje momke. “Hajde svi ispred Opštine u pono da dočekamo naše fudbalere kako dolikuje i zajedno proslavimo pobedu. Podrška sa tribina i van terena nam mnogo znači u nastavku borbe”, naveli su iz FK Novi Pazar.