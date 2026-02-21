FK Novi Pazar poziva navijače na ponoćni doček ispred Gradske uprave

RTV Novi Pazar pre 2 sata
FK Novi Pazar poziva navijače na ponoćni doček ispred Gradske uprave

Fudbaleri FK Novi Pazar večeras će imati doček ispred zgrade Gradske uprave tačno u ponoć, povodom velike pobede nad ekipom FK Vojvodina (0:3).

Iz kluba su pozvali sve navijače i ljubitelje fudbala da se okupe i zajedno sa „plavima“ proslave važan trijumf, pruže podršku ekipi i još jednom pokažu koliko grad stoji uz svoje momke. “Hajde svi ispred Opštine u pono da dočekamo naše fudbalere kako dolikuje i zajedno proslavimo pobedu. Podrška sa tribina i van terena nam mnogo znači u nastavku borbe”, naveli su iz FK Novi Pazar.
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Mirovale mreže: Kaljari i Lacio odigrali bez golova

Mirovale mreže: Kaljari i Lacio odigrali bez golova

Kurir pre 25 minuta
Inter ubedljivo nadigrao Leče i zadržao lidersko mesto

Inter ubedljivo nadigrao Leče i zadržao lidersko mesto

RTS pre 1 sat
Večeras u ponoć veliki doček fudbalera Novog Pazara nakon trijumfa 3:0

Večeras u ponoć veliki doček fudbalera Novog Pazara nakon trijumfa 3:0

Sandžak haber pre 2 sata
Remi fudbalera Lajpciga i Borusije Dortmund u Bundesligi

Remi fudbalera Lajpciga i Borusije Dortmund u Bundesligi

RTS pre 2 sata
(VIDEO) Pogledajte golove sa meča Vojvodina – Novi Pazar

(VIDEO) Pogledajte golove sa meča Vojvodina – Novi Pazar

Sport klub pre 1 sat
(VIDEO) Šokovi: Dortmund izjednačio u 95, promašio pobedu u 98!

(VIDEO) Šokovi: Dortmund izjednačio u 95, promašio pobedu u 98!

Sport klub pre 2 sata
Tanjga: Ovo nije bio naš dan

Tanjga: Ovo nije bio naš dan

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNovi PazarVojvodinaFK Vojvodina

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović: Očekuje nas još 10 finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Saša Obradović: Očekuje nas još 10 finala, Kalinić je srce i duša Zvezde

Danas pre 26 minuta
Crvena Zvezda savladala Megu i šesti put zaredom osvojila Kup Radivoja Koraća (VIDEO)

Crvena Zvezda savladala Megu i šesti put zaredom osvojila Kup Radivoja Koraća (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Finale je trajalo manje od sat vremena: Alkaraz dominantno osvojio titulu u Dohi (VIDEO)

Finale je trajalo manje od sat vremena: Alkaraz dominantno osvojio titulu u Dohi (VIDEO)

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Lalatović imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

(VIDEO) Lalatović imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

Danas pre 3 sata
Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Danas pre 4 sati