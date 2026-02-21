U Beogradu završen protest sudija, tužilaca i advokata koji se protive novim pravosudnim zakonima

U Beogradu je održan protestni skup sudija, tužilaca i advokata „Marš za pravosuđe“ zbog nedavno donetih pravosudnih zakona kojima se, kako organizatori protesta tvrde, ugrožava nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva.

Radovan Lazić iz Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu ocenio je u govoru da u Srbiji vlada bezakonje i da je cilj novih pravosudnih zakona, čiji je predlagač poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, izuzimanje od odgovornosti predstavnika vlasti. „Kada su delovi pravosuđa osetili puls društva i počeli sa neselektivnom primenom zakona, javni funkcioneri su počeli da vređaju sudije i tužioce“, kazao je Lazić. Po njegovim rečima, pravosuđe se tek delimično