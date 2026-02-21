Bogoljub Marković posle pobede nad Partizanom pričao o prekidu, kratko o motivu protiv Zvezde: “Jok”

Bogoljub Marković posle pobede nad Partizanom pričao o prekidu, kratko o motivu protiv Zvezde: “Jok”

Košarkaši Mege su napravili iznenađenje i izbacili Partizan iz Kupa Radivoja Koraća, pa će sutra u finalu igrati protiv Crvene zvezde.

Posle duela sa Parnim valjkom, utiske je izneo košarkaš Mege - Bogoljub Marković. - Energija, čvrsta odbrana i koncentracija, nevezano za prekinutu igru. Ne razmišljamo ko je favorit, a ko nije favorit. Da je ovo ABA liga serija velike su šanse da bi dobili, a ovo favorit ili ne, to je Kup - nije ti dan, drago mi je i hvala Bogu da smo ih kaznili - rekao je Marković. Pražnjenje hale? - Mislim da, ne znam da li je neko mislio da je to njima prednost, ja ne. Mislim
Košarkaši Crvene zvezde prvi finalisti Kupa Radivoja Koraća

Težak poraz Partizana u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, Mega protiv Zvezde u borbi za trofej

"Danas je sve došlo na svoje" Trener Mege posle plasmana u finale KRK: Prava škola za nas!

Evo kad je na programu finale Kupa Radivoja Koraća: Zvezda za nastavak vladavine, Mega sanja novu senzaciju

"Imamo plan": Marković se ne plaši Zvezde, dao zanimljiv odgovor o prekidu utakmice

Marković arhivirao Partizan: "Imamo plan za Zvezdu"

Fernando: "Nema tu mnogo izgovora

