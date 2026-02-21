Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Mega u finalu Kupa Radivoja Koraća

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Košarkaši Mege napravili su pravo iznenađenje, pošto su u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, slavili protiv Partizana sa ubedljivih 80:58! Tim Vuleta Avdalovića potpuno je izdominirao crno-bele, te tako zakazao borbu za čuvenu "Žućkovu levicu" sa Crvenom zvezdom.

Ekipa koju sa klupe predvodi Saša Obradović, prethodno je, u prvom polufinalnom meču slavila protiv subotičkog Spartaka sa 86:69, te će tako protiv Mege imati priliku da odbrane trofej koji su osvojili prošle godine. Veliko finale ovosezonskog izdanja Kupa Radivoja Koraća, na programu je u subotu od 20.30 u dvorani "Čair" u Nišu. Direktan prenos meča Zvezda - Mega, moći ćete da ispratite na kanalu TV ArenaSport 1 Premium, sa početkom od 20.30, dok ćete tekstualni
