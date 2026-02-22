Na današnji dan – 22. februar/veljača

Balkan Rock pre 56 minuta
Na današnji dan – 22. februar/veljača

1977 – The Eagles su objavili pesmu “Hotel California”, naslovnu numeru njihovog istoimenog albuma, čiji je dugi gitarski solo 1998. proglašen najboljim svih vremena prema čitaocima časopisa Guitarist.

Napisana od strane Dona Feldera, Dona Henleya i Glenna Freya, postala je jedna od najpoznatijih pesama Eagles-a i jedan od klasičnih rok hitova, osvojivši i Gremi nagradu za Snimak godine 1978. 1987 – Preminuo je Andy Warhol, ključna figura umetničkog sveta, poznat kao osnivač Pop Art pokreta i producent benda The Velvet Undergeound. Dizajnirao je omote albuma “Sticky Fingers“, grupe The Rolling Stones, kao i “Velvet Undergeound And Nico“, a njegova uloga kao
Otvori na balkanrock.com

Balkan Rock »

Queen planira luksuzni box set za ‘Queen II’ sa neobjavljenim snimcima i retkim live verzijama

Queen planira luksuzni box set za ‘Queen II’ sa neobjavljenim snimcima i retkim live verzijama

Balkan Rock pre 10 sati
Astronauti objavili spot za singl ‘Devojka iz svemira’

Astronauti objavili spot za singl ‘Devojka iz svemira’

Balkan Rock pre 12 sati
William Shatner najavljuje novi heavy metal album sa obradama Black Sabbath i Judas Priest

William Shatner najavljuje novi heavy metal album sa obradama Black Sabbath i Judas Priest

Balkan Rock pre 13 sati
Jonny Greenwood nema pojma da li će Radiohead snimiti novu muziku

Jonny Greenwood nema pojma da li će Radiohead snimiti novu muziku

Balkan Rock pre 16 sati
Muzička baština – Važnost folk muzike u turskoj kulturi kroz prizmu benda Altın Gün

Muzička baština – Važnost folk muzike u turskoj kulturi kroz prizmu benda Altın Gün

Balkan Rock pre 17 sati
Balkan Rock »

Zabava, najnovije vesti »

Recept za savršen kolač koji je obožavao Josip Broz Tito: Ovako se pravi originalna bledska krempita

Recept za savršen kolač koji je obožavao Josip Broz Tito: Ovako se pravi originalna bledska krempita

Kurir pre 16 minuta
Na današnji dan – 22. februar/veljača

Na današnji dan – 22. februar/veljača

Balkan Rock pre 56 minuta
Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Blic pre 3 sata
Mirka Vasiljević dan započinje hranljivim obrokom: Brzo se sprema i košta samo 500 dinara, evo šta vam treba

Mirka Vasiljević dan započinje hranljivim obrokom: Brzo se sprema i košta samo 500 dinara, evo šta vam treba

Telegraf pre 3 sata
Velika ispovest Mikija Đuričića, evo gde sada živi: "Radim 3 dana nedeljno, a žena 4. U Kupinovo se ne vraćam"

Velika ispovest Mikija Đuričića, evo gde sada živi: "Radim 3 dana nedeljno, a žena 4. U Kupinovo se ne vraćam"

Telegraf pre 4 sati