Na današnji dan – 22. februar/veljača

1977 – The Eagles su objavili pesmu “Hotel California”, naslovnu numeru njihovog istoimenog albuma, čiji je dugi gitarski solo 1998. proglašen najboljim svih vremena prema čitaocima časopisa Guitarist.

Napisana od strane Dona Feldera, Dona Henleya i Glenna Freya, postala je jedna od najpoznatijih pesama Eagles-a i jedan od klasičnih rok hitova, osvojivši i Gremi nagradu za Snimak godine 1978. 1987 – Preminuo je Andy Warhol, ključna figura umetničkog sveta, poznat kao osnivač Pop Art pokreta i producent benda The Velvet Undergeound. Dizajnirao je omote albuma “Sticky Fingers“, grupe The Rolling Stones, kao i “Velvet Undergeound And Nico“, a njegova uloga kao