Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće zbog 2 miliona dolara i tajnog ljubavnika

Blic pre 21 minuta
Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće…
Prethodno je pokušala da ga otruje na Dan zaljubljenih sendvičem, što je izazvalo jaku alergijsku reakciju Otvorila je više polisa životnog osiguranja na njegovo ime bez njegovog znanja Kuri Ričins, majka troje dece iz američke savezne države Jute, koja je nakon smrti muža objavila knjigu za decu kako bi pomogla svojim sinovima da se nose s gubitkom, uhapšena je zbog ubistva supruga, a njeno suđenje počinje sledeće nedelje pred porotom od 12 članova. Ričins (35) je
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Autorka knjige za decu uhapšena zbog ubistva supruga: Bila u dugovima, mužu u piće sipala fentanil

Autorka knjige za decu uhapšena zbog ubistva supruga: Bila u dugovima, mužu u piće sipala fentanil

Newsmax Balkans pre 1 sat
Pisala knjige za decu, a planirala zločin: Majka troje dece iz Jute optužena za ubistvo muža fentanilom

Pisala knjige za decu, a planirala zločin: Majka troje dece iz Jute optužena za ubistvo muža fentanilom

Euronews pre 4 sati
Žena pred sudom zbog ubistva muža – knjiga za decu postala senka sumnje

Žena pred sudom zbog ubistva muža – knjiga za decu postala senka sumnje

Politika pre 4 sati
Poljska potrošila 2,2 milijarde dolara na ukrajinske izbeglice u 2025. godini

Poljska potrošila 2,2 milijarde dolara na ukrajinske izbeglice u 2025. godini

Politika pre 3 sata
Objavila knjigu za decu, smeši joj se robija: Majka iz Jute optužena za ubistvo muža

Objavila knjigu za decu, smeši joj se robija: Majka iz Jute optužena za ubistvo muža

Večernje novosti pre 4 sati
Međunarodni olimpijski komitet neće preduzeti mere protiv predsednika FIFA zbog učešća na sastanku Trampovog Odbora za mir

Međunarodni olimpijski komitet neće preduzeti mere protiv predsednika FIFA zbog učešća na sastanku Trampovog Odbora za mir

Insajder pre 4 sati
MOK neće preduzeti mere protiv Infantina u vezi sa učešćem Fife na sastanku Odbora za mir

MOK neće preduzeti mere protiv Infantina u vezi sa učešćem Fife na sastanku Odbora za mir

Radio sto plus pre 5 sati

Ključne reči

OsiguranjeDan zaljubljenihDolar

Svet, najnovije vesti »

Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće…

Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće zbog 2 miliona dolara i tajnog ljubavnika

Blic pre 21 minuta
Poražavajući crna statistika! Od početka godine ubijeno 10 žena i dvoje dece u Španiji

Poražavajući crna statistika! Od početka godine ubijeno 10 žena i dvoje dece u Španiji

Kurir pre 21 minuta
Brazil i Indija potpisali sporazum o kritičnim mineralima

Brazil i Indija potpisali sporazum o kritičnim mineralima

Politika pre 6 minuta
Pet tela migranata pronađena na obali istočno od Tripolija

Pet tela migranata pronađena na obali istočno od Tripolija

Politika pre 6 minuta
Dodikovi američki koridori

Dodikovi američki koridori

Radar pre 1 sat