Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Nakon emitovanja pogromaškog kvazi dokumentarnog filma „Zlo doba 2“ u kojem sam glavni lik koji je kriv za sva zla koja su se dogodila srpskom narodu, strani agent, špijun, izdajnik, lopov… jednom rečju zlo, sa kojim svi znamo kako treba postupiti, telefonom me je pozvao Andreas fon Bekerat, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Pitao me je kako se osećam i šta mislim o najnovijem sinhronizovanom napadu sa televizijama Prva, B92, Informer i Dokumentarna koje su emitovale pomenuti uradak i kako može da

Ambasadora Evropske unije sam zamolio da organizuje sastanak na koji bi pozvao ambasadore zemalja članica i druge koleginice i kolege koji su zainteresovani da se sastanu sa predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja i organizacija. Molba je rezultirala sastankom koji je u Delegaciji Evropske unije održan 12. februara i na kom su se predstavnici NUNS-a, UNS-a, ANEM-a, Asocijacije medija, Lokal press-a i Slavko Ćuruvija fondacije susreli sa preko dvadeset