Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Cenzolovka pre 11 minuta  |  Veran Matić
Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Nakon emitovanja pogromaškog kvazi dokumentarnog filma „Zlo doba 2“ u kojem sam glavni lik koji je kriv za sva zla koja su se dogodila srpskom narodu, strani agent, špijun, izdajnik, lopov… jednom rečju zlo, sa kojim svi znamo kako treba postupiti, telefonom me je pozvao Andreas fon Bekerat, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Pitao me je kako se osećam i šta mislim o najnovijem sinhronizovanom napadu sa televizijama Prva, B92, Informer i Dokumentarna koje su emitovale pomenuti uradak i kako može da

Ambasadora Evropske unije sam zamolio da organizuje sastanak na koji bi pozvao ambasadore zemalja članica i druge koleginice i kolege koji su zainteresovani da se sastanu sa predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja i organizacija. Molba je rezultirala sastankom koji je u Delegaciji Evropske unije održan 12. februara i na kom su se predstavnici NUNS-a, UNS-a, ANEM-a, Asocijacije medija, Lokal press-a i Slavko Ćuruvija fondacije susreli sa preko dvadeset
Otvori na cenzolovka.rs

Pročitajte još

Niklo 11 novih lokalnih medija: Kad od Bora do Podunavlja čitaju istu vest da je „blokader progovorio“ i „oštro kritikovao…

Niklo 11 novih lokalnih medija: Kad od Bora do Podunavlja čitaju istu vest da je „blokader progovorio“ i „oštro kritikovao studentsku listu“

Danas pre 4 sati
Protest 'Marš za pravosuđe' u Beogradu zbog usvajanja pravosudnih zakona

Protest 'Marš za pravosuđe' u Beogradu zbog usvajanja pravosudnih zakona

Slobodna Evropa pre 1 dan
EU neće sedeti skrštenih ruku zbog Trampovih carina: Sprema se kontranapad, u igri i "trgovinska bazuka"

EU neće sedeti skrštenih ruku zbog Trampovih carina: Sprema se kontranapad, u igri i "trgovinska bazuka"

Mondo pre 2 sata
Evropa protiv Trampovih carina: Nemačka će predstaviti jedinstven stav EU o tarifama

Evropa protiv Trampovih carina: Nemačka će predstaviti jedinstven stav EU o tarifama

Večernje novosti pre 3 sata
Glamočić za Newsmax Balkans o zahtevima poljoprivrednika: Teško ćemo postići dogovor oko uvoza

Glamočić za Newsmax Balkans o zahtevima poljoprivrednika: Teško ćemo postići dogovor oko uvoza

Newsmax Balkans pre 3 sata
Evropa protiv Trampovih carina: Nemačka će predstaviti jedinstven stav EU o tarifama

Evropa protiv Trampovih carina: Nemačka će predstaviti jedinstven stav EU o tarifama

Kurir pre 4 sati
Merc očekuje niži carinski teret za Nemačku posle poništenja Trampovih carina

Merc očekuje niži carinski teret za Nemačku posle poništenja Trampovih carina

Insajder pre 5 sati

Ključne reči

Evropska UnijaB92ANEMSlavko ĆuruvijaPressUNS

Društvo, najnovije vesti »

Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Veran Matić: Šta sam rekao ambasadorima

Cenzolovka pre 11 minuta
Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Cenzolovka pre 16 minuta
U susret trećem rođendanu jedinog onlajn medija u Srbiji koji je uveo pretplatu na originalan novinarski sadržaj, Lalić za…

U susret trećem rođendanu jedinog onlajn medija u Srbiji koji je uveo pretplatu na originalan novinarski sadržaj, Lalić za UNS: Mladi čitaju, region prati, pretplata živi

Cenzolovka pre 6 minuta
Krupinski: Otkaz posle dve decenije na Novosadskoj TV – kulminiralo kada nisam planirala izjavu Vučićevića u prilogu

Krupinski: Otkaz posle dve decenije na Novosadskoj TV – kulminiralo kada nisam planirala izjavu Vučićevića u prilogu

Cenzolovka pre 21 minuta
Vučić promenio ploču: Ranije odbijao gostovanja na N1, sad kaže da jedva čega da ga pozovemo

Vučić promenio ploču: Ranije odbijao gostovanja na N1, sad kaže da jedva čega da ga pozovemo

Cenzolovka pre 1 minut