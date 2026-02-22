Danska: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Grenlandu nije potrebna medicinska pomoć drugih zemalja, saopštili su danas danski zvaničnici, nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će poslati bolnički brod na tu autonomnu dansku teritoriju koju želi da anektira.

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da je na Grenlandu, kao i u Danskoj, pristup zdravstvenoj zaštiti besplatan i finansiraju ga poreski obveznici. "Srećna sam što živim u zemlji u kojoj postoji besplatan i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve. Gde osiguranje i bogatstvo ne određuju da li ćete dobiti odgovarajući tretman. Grenland ima isti pristup kao Danska", navela je Frederiksen na Fejsbuku. Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen takođe je