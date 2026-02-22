Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Insajder pre 4 sati
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Brisel ima načina da uzvrati Sjedinjenim Američkim Državama zbog najavljenog povećanja carina, a članice Evropske unije treba da usvoje "jedinstveni pristup" povodom uvođenja dodatnih carina, izjavio je francuski ministar trgovine Nikola Forisije.

Forisije je rekao za "Fajnenšel tajms" da Pariz razgovara sa kolegama iz EU i Evropskom komisijom o odluci američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uvede carine, koja je usledila nakon presude američkog Vrhovnog suda da su mnoge carine koje je on prošle godine uveo trgovinskim partnerima nezakonite. "Ukoliko to postane neophodno, EU ima odgovarajuće instrumente na raspolaganju", rekao je Forisije. Francuski zvaničnik je naveo da je prerano spekulisati o
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

NIN pre 1 sat
EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

Vesti online pre 2 sata
"Ne želimo da budemo taoci"! Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

"Ne želimo da budemo taoci"! Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Blic pre 3 sata
Brisel besan na Trampa: Sledi odgovor!

Brisel besan na Trampa: Sledi odgovor!

Pravda pre 3 sata
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

RTV pre 5 sati
EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

Sputnik pre 4 sati
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudBriselEUFajnenšel tajmsParizDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Peskov: Rusija ne vidi svrhu u učešću EU u mirovnim pregovorima o Ukrajini

Peskov: Rusija ne vidi svrhu u učešću EU u mirovnim pregovorima o Ukrajini

Insajder pre 29 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

RTV pre 20 minuta
Predsednik Brazila rekao da zemlja ne želi novi hladni rat sa SAD

Predsednik Brazila rekao da zemlja ne želi novi hladni rat sa SAD

Serbian News Media pre 10 minuta
Danska evakuisala američkog vojnika iz podmornice blizu Grenlanda i prebacila ga u bolnicu

Danska evakuisala američkog vojnika iz podmornice blizu Grenlanda i prebacila ga u bolnicu

Nedeljnik pre 20 minuta
Australija tvrdi da ne vraća u zemlju svoje državljane koji su sarađivali sa Islamskom državom

Australija tvrdi da ne vraća u zemlju svoje državljane koji su sarađivali sa Islamskom državom

Serbian News Media pre 15 minuta