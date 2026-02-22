Dva muškarca izvučena zajedno sa čamcem iz jezera Barje

Posle četiri dana potrage danas je Specijalna jedina žandarma iz Beograda izvukla tela dva muškarca, Stefan Krstić (38) i Slaviša Antić (47), i čamac u kojem su oni očigledno lovili ribu iz jezera Barje kod Leskovca, potvrđeno je Jugmedii u leskovačkoj policiji.

Drugi dan žandarmerijske potrage završio se oko 16 sati, i time je okončana ova duga i veoma teška potraga za nestalim osobama. „Ronioci žandarmerije su ronili i do 50 metara dubine u veoma hladnoj vodi. Utopljene su pronašli dalje od brane, baš tamo gde su čamcem i mrežom lovili ribe. Nisam siguran o kojoj dubini je reč, ali najpre su na obalu izvukli jednog, pa drugog, pa onda čamac. Trenutno se vrši uviđaj, i detalji ove tragedije znaće se kasnije“, kažu u