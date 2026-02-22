Donald Tramp pozvao Srbina koji je brutalno nokautirao Amerikanca! Uroš posle razgovora sa predsednikom najavio: Dolazimo u Beograd!

Medić je nokautirao Amerikanca Džefa Nila na samom početku borbe.

Stigao je do trećeg uzastopnog, a ukupno sedmog trijumfa u UFC-u, a nakon ove pobede je obezbedio mesto na rang listi velter divizije. Nakon borbe je imao neobično obraćanje tokom kojeg je priznao da ima probleme sa imigracionim službama, zbog čega se obratio predsedniku SAD Donaldu Trampu. Uroš Medić je potvrdio da se sprema dolazak UFC-a u Beograd po prvi put, a zbog velike želje da se bori pred svojom publikom, on je od Trampa zatražio pomoć sa problemom sa