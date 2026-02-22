Alkohol, doping, problemi... Garsija je šampion sveta! FOTO/VIDEO

Američki bokser Rajan Garsija osvojio je šampionski pojas u noći iza nas.

Iako je Uroš Medić nokautom nad Džefom Nilom u UFC odneo slavu prethodne večeri, u boksu smo imali takođe jedan spektakularan događaj. Rajan Garsija je pobedio Marija Bariosa i postao WBC šampion velter kategorije. Mario Barios je dugogodišnji šampion ove kategorije i skinut je sa trona nakon spektakularne predstave Rajana Garsije. On je slavio jednoglasnom odlukom sudija (119-108, 120-107, 118-109) i kako vidite po ocenama, trijumf je bio izuzetno dominantan.