Recept za savršen kolač koji je obožavao Josip Broz Tito: Ovako se pravi originalna bledska krempita

Zvuči neverovatno, ali… već sedamdeset godina u srcu Bleda, s pogledom na Bledsko jezero, ljudi iz celog sveta uživaju u Originalnoj bledskojkrempiti (kremšniti).

Do sada ih je prodato gotovo 16 miliona (350.000 komada godišnje), pa ne čudi što je ova poslastica na spisku gastro užitaka Bleda sa oznakom nacionalnog porekla Slovenije. Po tradicionalnoj recepturi proizvodi se svaki dan u poslastičarnici Park, popularnom mestu Bledskog šetališta, i to od davne 1953. godine kada je ovaj slastan kolač osmislio Vojvođanin Ištvan Lukačević. Nama je njenu tajnu otkrio Marko iz Loznice. Krempite možete kupiti gotovo svuda, ali pravu