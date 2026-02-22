Tramp šalje veliki bolnički brod na Grenland? "Na putu je! Da se pobrine za bolesne ljude o kojima niko više ne brine!" Danci u šoku: "Nema potrebe za tim"

Kurir pre 39 minuta  |  Index.hr/Preneo: V.M.)
Tramp šalje veliki bolnički brod na Grenland? "Na putu je! Da se pobrine za bolesne ljude o kojima niko više ne brine!" Danci…

Američki predsednik Donald Tramp je napisao da će, u saradnji sa guvernerom Luizijane Džefom Landrijem, koji je takođe i specijalni izaslanik SAD za Grenland, poslati veliki bolnički brod kako bi se "pobrinuo za brojne bolesne ljude o kojima se niko ne brine".

Donald Tramp je u objavi podelio AI sliku broda USNS Mercy, koju je objavio i Džef Landri zahvaljujući predsedniku, uz komentar: "Na putu je!!!" Ipak, mnogo toga ostaje nejasno. - Ne znamo zašto Donald Tramp ovo objavljuje baš sada. Ne znamo šta time misli. Ne znamo da li bolnički brod zaista ide ka Grenlandu - navodi Jakob Krog, dopisnik danske državne televizije iz SAD. Danski ministar odbrane Trols Lund Pulsen izjavio je da Danskanema nikakvih saznanja o tome da
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

NIN pre 3 minuta
Bela kuća opet provocira: Grenland dobija bolnički brod...

Bela kuća opet provocira: Grenland dobija bolnički brod...

Pravda pre 53 minuta
Tramp tvrdi je bolnički brod "na putu za Grenland" Danci su šokirani: "To je laž"

Tramp tvrdi je bolnički brod "na putu za Grenland" Danci su šokirani: "To je laž"

Večernje novosti pre 8 minuta
Tramp se upravo oglasio o Grenlandu: "Na putu je!"

Tramp se upravo oglasio o Grenlandu: "Na putu je!"

Blic pre 1 sat
Tramp tvrdi da je poslao brod na Grenland; Stigao odgovor Danske

Tramp tvrdi da je poslao brod na Grenland; Stigao odgovor Danske

B92 pre 1 sat
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland: "Na putu je"

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland: "Na putu je"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOGuvernerArktikDanskaGrenlandDonald Trampamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Sputnik pre 3 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

NIN pre 3 minuta
Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Večernje novosti pre 3 minuta
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

BBC News pre 1 sat
Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Insajder pre 28 minuta