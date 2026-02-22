Tramp šalje veliki bolnički brod na Grenland? "Na putu je! Da se pobrine za bolesne ljude o kojima niko više ne brine!" Danci u šoku: "Nema potrebe za tim"

Američki predsednik Donald Tramp je napisao da će, u saradnji sa guvernerom Luizijane Džefom Landrijem, koji je takođe i specijalni izaslanik SAD za Grenland, poslati veliki bolnički brod kako bi se "pobrinuo za brojne bolesne ljude o kojima se niko ne brine".

Donald Tramp je u objavi podelio AI sliku broda USNS Mercy, koju je objavio i Džef Landri zahvaljujući predsedniku, uz komentar: "Na putu je!!!" Ipak, mnogo toga ostaje nejasno. - Ne znamo zašto Donald Tramp ovo objavljuje baš sada. Ne znamo šta time misli. Ne znamo da li bolnički brod zaista ide ka Grenlandu - navodi Jakob Krog, dopisnik danske državne televizije iz SAD. Danski ministar odbrane Trols Lund Pulsen izjavio je da Danskanema nikakvih saznanja o tome da