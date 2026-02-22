Posle hladnog jutra stiže razvedravanje: Danas i do 13 stepeni

Nakon oblačnog i hladnog jutra, očekuje nas postepeni prestanak padavina i razvedravanje, uz porast temperature.

Danas i do 13 stepeni. Ciklon sa juga Balkana će nam tokom jutarnjih sati donositi padavine, dok će od sredine dana doći do porasta vazdušnog pritiska i slabljenja i prestanka padavina. Tada će doći i do priliva malo toplije vazdušne mase sa zapada, pa se danas očekuje porast temperature za tri do sedam stepeni. Od jutros u Vojvodini pretežno vedro vreme, uz prisustvo magle i sumaglice. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Tokom većeg