Posle hladnog jutra stiže razvedravanje: Danas i do 13 stepeni

N1 Info pre 3 sata  |  Radmila Mitrović
Posle hladnog jutra stiže razvedravanje: Danas i do 13 stepeni

Nakon oblačnog i hladnog jutra, očekuje nas postepeni prestanak padavina i razvedravanje, uz porast temperature.

Danas i do 13 stepeni. Ciklon sa juga Balkana će nam tokom jutarnjih sati donositi padavine, dok će od sredine dana doći do porasta vazdušnog pritiska i slabljenja i prestanka padavina. Tada će doći i do priliva malo toplije vazdušne mase sa zapada, pa se danas očekuje porast temperature za tri do sedam stepeni. Od jutros u Vojvodini pretežno vedro vreme, uz prisustvo magle i sumaglice. U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Tokom većeg
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Pressek pre 3 minuta
Srbija ide na 20+ stepeni - zima naglo popušta: Posle minusa stiže šok, vraćajte kapute nazad u orman

Srbija ide na 20+ stepeni - zima naglo popušta: Posle minusa stiže šok, vraćajte kapute nazad u orman

Blic pre 4 minuta
Vreme pretežno oblačno i toplije

Vreme pretežno oblačno i toplije

RTK pre 8 minuta
Smeši nam se proleće! Biće i do 20 stepeni, a nebo bez oblaka: Otkrivamo da li je zima rekla svoje

Smeši nam se proleće! Biće i do 20 stepeni, a nebo bez oblaka: Otkrivamo da li je zima rekla svoje

Telegraf pre 58 minuta
Toplije uz pretežno oblačno vreme

Toplije uz pretežno oblačno vreme

Glas Zaječara pre 1 sat
Vreme danas: Pretežno oblačno i toplije

Vreme danas: Pretežno oblačno i toplije

Nedeljnik pre 2 sata
U Srbiji pretežno oblačno i toplije, najviše do 13 stepeni

U Srbiji pretežno oblačno i toplije, najviše do 13 stepeni

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanVojvodinaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Pressek pre 3 minuta
Izvoz u sektoru informacionih tehnologija prošle godine 4,5 milijardi evra

Izvoz u sektoru informacionih tehnologija prošle godine 4,5 milijardi evra

Radio sto plus pre 3 minuta
Srbija ide na 20+ stepeni - zima naglo popušta: Posle minusa stiže šok, vraćajte kapute nazad u orman

Srbija ide na 20+ stepeni - zima naglo popušta: Posle minusa stiže šok, vraćajte kapute nazad u orman

Blic pre 4 minuta
"Uredno ošišani, bez minđuša, brada može samo u ovom slučaju": Ovo su pravila za buduće vojnike u Srbiji

"Uredno ošišani, bez minđuša, brada može samo u ovom slučaju": Ovo su pravila za buduće vojnike u Srbiji

Mondo pre 4 minuta
Glas Zaječara: Na pruzi u Prahovu prevrnule se cisterne sa sumpornom kiselinom

Glas Zaječara: Na pruzi u Prahovu prevrnule se cisterne sa sumpornom kiselinom

N1 Info pre 3 minuta