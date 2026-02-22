Danski zvaničnici: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Danski zvaničnici: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Grenlandu nije potrebna medicinska pomoć drugih zemalja, saopštili su danas danski zvaničnici, nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će poslati bolnički brod na tu autonomnu dansku teritoriju koju želi da anektira.

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da je na Grenlandu, kao i u Danskoj, pristup zdravstvenoj zaštiti besplatan i finansiraju ga poreski obveznici. "Srećna sam što živim u zemlji u kojoj postoji besplatan i jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve. Gde osiguranje i bogatstvo ne određuju da li ćete dobiti odgovarajući tretman. Grenland ima isti pristup kao Danska", navela je Frederiksen na Fejsbuku. Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen takođe je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vlada Grenlanda odbila Trampov predlog o slanju broda bolnice

Vlada Grenlanda odbila Trampov predlog o slanju broda bolnice

Radio 021 pre 29 minuta
Danci šokirani zbog Trumpove objave o brodu koji plovi za Grenland

Danci šokirani zbog Trumpove objave o brodu koji plovi za Grenland

SEEbiz pre 19 minuta
"Ne, hvala": Stigao odgovor premijera Grenlanda na ideju Trampa da pošalje brod-bolnicu

"Ne, hvala": Stigao odgovor premijera Grenlanda na ideju Trampa da pošalje brod-bolnicu

N1 Info pre 2 sata
Trampova "Milost" za Grenland, hitna pomoć za najveću želju Vašingtona

Trampova "Milost" za Grenland, hitna pomoć za najveću želju Vašingtona

RTS pre 3 sata
Tramp poslao bolnički brod na Grenland: „Ne, hvala“, odgovorio premijer Nilsen

Tramp poslao bolnički brod na Grenland: „Ne, hvala“, odgovorio premijer Nilsen

Nedeljnik pre 4 sati
Tramp najavio da će poslati brod bolnicu na Grenland

Tramp najavio da će poslati brod bolnicu na Grenland

N1 Info pre 3 sata
Danska: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Danska: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeFacebookDanskaFejsbukGrenlandDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Ulice Evrope postaju ratna zona?! Procurili tajni planovi, panika se širi: Crni scenario iz Amerike se preliva na EU

Ulice Evrope postaju ratna zona?! Procurili tajni planovi, panika se širi: Crni scenario iz Amerike se preliva na EU

Blic pre 9 minuta
Putinova ofanziva protiv bogatih birokrata: Kako je rat u Ukrajini promenio jednačinu?

Putinova ofanziva protiv bogatih birokrata: Kako je rat u Ukrajini promenio jednačinu?

Danas pre 9 minuta
(Video) Haos na ulicama Opšta tuča ispred univerziteta, šire se snimci iz Irana: letele motke, ima povređenih: "On je ubilački…

(Video) Haos na ulicama Opšta tuča ispred univerziteta, šire se snimci iz Irana: letele motke, ima povređenih: "On je ubilački vođa"

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Ubijen najtraženiji čovek, zemlja gori! Totalna opsada na ulicama, stiglo jezivo upozorenje njegove "vojske"…

(Foto, video) Ubijen najtraženiji čovek, zemlja gori! Totalna opsada na ulicama, stiglo jezivo upozorenje njegove "vojske": "Svako ko se nađe napolju posle 14h biće likvidiran"

Blic pre 29 minuta
Kolaps na evropskom aerodromu! 500 putnika ostalo zarobljeno u avionima čitavu noć zbog snežne mećave, otkazano više od 100…

Kolaps na evropskom aerodromu! 500 putnika ostalo zarobljeno u avionima čitavu noć zbog snežne mećave, otkazano više od 100 letova

Blic pre 39 minuta