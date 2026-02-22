Lange poziva na odlaganje glasanja o trgovinskom sporazumu sa SAD

Politika pre 1 sat
Lange poziva na odlaganje glasanja o trgovinskom sporazumu sa SAD

Iz evropske stranke Zeleni su takođe rekli da glasanje treba pauzirati

BRISEL- Predsednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta Bernd Lange predložio je danas odlaganje glasanja o trgovinskom sporazumu između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država planirano za ovu nedelju, tvrdeći da su se uslovi i pravna osnova na kojoj je sporazum sklopljen promenili. Lange je to napisao na mreži X, nakon što je Vrhovni sud SAD u petak poništio globalne tarife američkog predsednika Donalda Trampa, nakon čega je Tramp uveo
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Lange poziva na odlaganje glasanja o trgovinskom sporazumu sa SAD

Lange poziva na odlaganje glasanja o trgovinskom sporazumu sa SAD

Euronews pre 17 minuta
EU možda zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma sa SAD

EU možda zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma sa SAD

Bloomberg Adria pre 17 minuta
Evropski parlament traži odlaganje glasanja o trgovinskom sporazumu sa SAD zbog novih carina

Evropski parlament traži odlaganje glasanja o trgovinskom sporazumu sa SAD zbog novih carina

Telegraf pre 52 minuta
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

NIN pre 2 sata
"Ne želimo da budemo taoci"! Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

"Ne želimo da budemo taoci"! Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Blic pre 4 sati
EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

Vesti online pre 4 sati
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudTrgovinski sporazumBriselDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

RTV pre 7 minuta
Studenti u Iranu pokrenuli najveće proteste od januarskog gušenja demonstracija

Studenti u Iranu pokrenuli najveće proteste od januarskog gušenja demonstracija

NIN pre 7 minuta
Orban: Zaustavićemo isplatu ukrajinskog kredita dok ne bude obnovljena isporuka nafte

Orban: Zaustavićemo isplatu ukrajinskog kredita dok ne bude obnovljena isporuka nafte

NIN pre 2 minuta
Bukti rat na granici dve zemlje: Odjekuju pucnji, tela vade iz ruševina (video)

Bukti rat na granici dve zemlje: Odjekuju pucnji, tela vade iz ruševina (video)

Mondo pre 2 minuta
FSB otkrio ko stoji iza atentata na generala Aleksejeva; Sijarto: Blokiraćemo sankcije EU protiv Rusije, zbog "Družbe"

FSB otkrio ko stoji iza atentata na generala Aleksejeva; Sijarto: Blokiraćemo sankcije EU protiv Rusije, zbog "Družbe"

RTS pre 7 minuta