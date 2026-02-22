Zvezda nadigrala Partizan - 3:0

Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" počela u 17 sati, a glavni sudija je Pavle Ilić

Fudbaleri Crvene zvezde vode 1:0 protiv Partizana posle prvog poluvremena meča 24. kola Superlige Srbije. Jedini gol za Crvenu zvezdu postigao je Vasilije Kostov u 45+5. minutu. U 55. minutu Arnautović se najbolje snašao i povisio vođstvo na 2.0. Fudbaleri Partizana u 70. minutu nisu iskoristili penal. Mateus je odbranio. Katai je nekoliko minuta kasnije kaznio protivnike lepim golom za 3:0. Tim rezultatom se i završio 178. derbi. Igrači Crvene zvezde su na teren