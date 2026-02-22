Zvezda nadigrala Partizan - 3:0

Politika pre 1 sat
Zvezda nadigrala Partizan - 3:0

Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" počela u 17 sati, a glavni sudija je Pavle Ilić

Fudbaleri Crvene zvezde vode 1:0 protiv Partizana posle prvog poluvremena meča 24. kola Superlige Srbije. Jedini gol za Crvenu zvezdu postigao je Vasilije Kostov u 45+5. minutu. U 55. minutu Arnautović se najbolje snašao i povisio vođstvo na 2.0. Fudbaleri Partizana u 70. minutu nisu iskoristili penal. Mateus je odbranio. Katai je nekoliko minuta kasnije kaznio protivnike lepim golom za 3:0. Tim rezultatom se i završio 178. derbi. Igrači Crvene zvezde su na teren
UŽIVO Crveno-bela dominacija: Zvezda srušila Partizan; " Ovo svaki zvezdaš želi da vidi"; Stojaković bez komentara

B92 pre 39 minuta
Grobari napravili haos zbog transparenta iznad južne tribine (video)

Pravda pre 2 sata
Zvezda razbila Partizan u 178. večitom derbiju: Crveno-beli koračaju ka novoj tituli, Katai, Kostov i Arnautović "zapalili" Marakanu!

Kurir pre 1 sat
Tuča navijača i policije: Haos i u Novom Sadu (video)

Pravda pre 2 sata
Šampionska Zvezda: Kostov i Katai blistali, Partizan pregažen

Sport klub pre 1 sat
Zvezda razbila Partizan u neverovatnom derbiju za istoriju: Partizan će dugo boleti promašen penal

Nova pre 1 sat
Osvojio Kup Radivoja Koraća sa Zvezdom, a onda dan kasnije otišao na sever Marakane

Telegraf pre 2 sata
Marko MiloševićSiniša MihajlovićDejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaPartizanSuperligaderbi

Dejan Stanković: Drugo poluvreme skoro perfektno, potrebno raditi na realizaciji šansi

Danas pre 1 sat
Stojaković: Nemam komentar po pitanju ostavke, pogrešne odluke su nas koštale

Danas pre 19 minuta
(VIDEO) Zvezda ubedljivo slavila u derbiju i povećala prednost na tabeli u odnosu na Partizan

Danas pre 2 sata
Plamen na južnoj tribini prekinuo derbi na kratko

Danas pre 2 sata
Delije podmetnule Grobarima transparent na kojem se spominje Franjo Tuđman (FOTO)

Danas pre 2 sata