Film "Jedna bitka za drugom" osvojio šest nagrada BAFTA

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Film "Jedna bitka za drugom" osvojio šest nagrada BAFTA

Film "One Battle After Another" (Jedna bitka za drugom) osvojio je večeras šest nagrada na 79. ceremoniji Britanske Akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA), među kojima glavnu nagradu - za najbolji film.

Vampirski ep "Sinners" (Grešnici) i gotska horor priča "Frankenstein" (Frankenštajn) osvojili su po tri nagrade, dok je šekspirovska porodična tragedija "Hamnet" proglašena za najbolji britanski film. Džesi Bakli, kako se i očekivalo, osvojila je nagradu za najbolju glumicu za ulogu ožalošćene majke i supruge Vilijama Šekspira u filmu "Hamnet". Robert Aramajo je osvojio nagradu za najboljeg glumca za britanski indi film "I Swear" (Kunem se) dok su među nominovanim
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dodeljene BAFTA nagrade: Najbolji film – One Battle After Another

Dodeljene BAFTA nagrade: Najbolji film – One Battle After Another

Newsmax Balkans pre 24 sata
Dodeljene BAFTA nagrade: Najbolji film – One Battle After Another

Dodeljene BAFTA nagrade: Najbolji film – One Battle After Another

RTS pre 1 sat
BAFTA 2026: dodeljene nagrade britanske filmske akademije

BAFTA 2026: dodeljene nagrade britanske filmske akademije

Euronews pre 57 minuta
Film - Jedna bitka za drugom - osvojio šest nagrada BAFTA

Film - Jedna bitka za drugom - osvojio šest nagrada BAFTA

Beta pre 2 sata
Dodeljene nagrade britanske filmske akademije BAFTA 2026

Dodeljene nagrade britanske filmske akademije BAFTA 2026

RTV pre 2 sata
Film – Jedna bitka za drugom – osvojio šest nagrada BAFTA

Film – Jedna bitka za drugom – osvojio šest nagrada BAFTA

Serbian News Media pre 2 sata
Dodeljene BAFTA nagrade: Glavni favorit odneo najviše nagrada, Dikapriu izmaklo glavno priznanje

Dodeljene BAFTA nagrade: Glavni favorit odneo najviše nagrada, Dikapriu izmaklo glavno priznanje

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Psiholozi upozoravaju: Oni rođeni 60' i 70' godina imaju mentalni dar koji danas nestaje

Psiholozi upozoravaju: Oni rođeni 60' i 70' godina imaju mentalni dar koji danas nestaje

Blic pre 23 minuta
On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda. Malo je falilo da ne prihvati ponudu, a evo i zašto: "On nije voleo sve kako…

On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda. Malo je falilo da ne prihvati ponudu, a evo i zašto: "On nije voleo sve kako radim, znao sam šta me čeka"

Blic pre 48 minuta
"Ljudi ređe dobijaju dete prirodnim putem" Stevan Anđelković o borbi za potomstvo: "Supruga i ja smo išli na vantelesnu…

"Ljudi ređe dobijaju dete prirodnim putem" Stevan Anđelković o borbi za potomstvo: "Supruga i ja smo išli na vantelesnu oplodnju"

Blic pre 33 minuta
Čovek koji je stvarao scenu: Vlada Perović o estradi, zvezdama i kultnom klubu "Duga" u emisiji "Biseri"

Čovek koji je stvarao scenu: Vlada Perović o estradi, zvezdama i kultnom klubu "Duga" u emisiji "Biseri"

Blic pre 1 sat
Sanja Marinković posle Grčke otputovala na Bliski istok Voditeljka ne štedi: "Ovo je tihi luksuz", ističe zgodne noge, a oko…

Sanja Marinković posle Grčke otputovala na Bliski istok Voditeljka ne štedi: "Ovo je tihi luksuz", ističe zgodne noge, a oko nje neverovatna raskoš (foto)

Blic pre 1 sat