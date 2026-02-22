Film "Jedna bitka za drugom" osvojio šest nagrada BAFTA

Film "One Battle After Another" (Jedna bitka za drugom) osvojio je večeras šest nagrada na 79. ceremoniji Britanske Akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA), među kojima glavnu nagradu - za najbolji film.

Vampirski ep "Sinners" (Grešnici) i gotska horor priča "Frankenstein" (Frankenštajn) osvojili su po tri nagrade, dok je šekspirovska porodična tragedija "Hamnet" proglašena za najbolji britanski film. Džesi Bakli, kako se i očekivalo, osvojila je nagradu za najbolju glumicu za ulogu ožalošćene majke i supruge Vilijama Šekspira u filmu "Hamnet". Robert Aramajo je osvojio nagradu za najboljeg glumca za britanski indi film "I Swear" (Kunem se) dok su među nominovanim