Sledeće nedelje i preko 15 stepeni u Novom Sadu, a biće i sunca

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Sledeće nedelje i preko 15 stepeni u Novom Sadu, a biće i sunca

U Novom Sadu će u ponedeljak biti oblačno, ali suvo.

Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna 14 stepeni. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca. U utorak tmurno i moguća je kiša. Temperatura će biti od 5 do 12 stepeni. Sreda će biti malo vedrija, a temperatura će biti od 1 do 14 stepeni. Četvrtak pretežno sunčan, uz temperturu od 2 do 15 stepeni. Petak sunčan i još topliji, biće od 3 do 16 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 23. februar: Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Stiže toplije vreme, temperature do 17 stepeni

Stiže toplije vreme, temperature do 17 stepeni

Morava info pre 52 minuta
Konačno, i nama da svane! U Srbiji sutra greje, temperatura će biti prava prolećna

Konačno, i nama da svane! U Srbiji sutra greje, temperatura će biti prava prolećna

Telegraf pre 1 sat
Vremenski rolerkoster se nastavlja: U ponedeljak temperature od minus tri do 17 stepeni, tokom noći naoblačenje i kiša

Vremenski rolerkoster se nastavlja: U ponedeljak temperature od minus tri do 17 stepeni, tokom noći naoblačenje i kiša

Insajder pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Serbian News Media pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Pressek pre 3 sata
Srbija ide na 20+ stepeni - zima naglo popušta: Posle minusa stiže šok, vraćajte kapute nazad u orman

Srbija ide na 20+ stepeni - zima naglo popušta: Posle minusa stiže šok, vraćajte kapute nazad u orman

Blic pre 3 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Advokati sutra počinju trodnevnu obustavu rada zbog „Mrdićevih zakona“

Advokati sutra počinju trodnevnu obustavu rada zbog „Mrdićevih zakona“

Nova ekonomija pre 2 minuta
Poznati lanac sportske opreme zatvara sve prodavnice: Najavili su veliku rasprodaju

Poznati lanac sportske opreme zatvara sve prodavnice: Najavili su veliku rasprodaju

Mondo pre 2 minuta
(VIDEO) Policija legitimisala građane kod Ušća, prisutna i Neda Perić

(VIDEO) Policija legitimisala građane kod Ušća, prisutna i Neda Perić

N1 Info pre 1 sat
Pas u stanu bez dvorišta – mučenje ili mit?

Pas u stanu bez dvorišta – mučenje ili mit?

N1 Info pre 42 minuta
Protest protiv izgradnje akvarijuma: Policija legitimisala gradjane, kolona krenula u krug oko ograđenog prostora u parku Ušće…

Protest protiv izgradnje akvarijuma: Policija legitimisala gradjane, kolona krenula u krug oko ograđenog prostora u parku Ušće (FOTO)

Insajder pre 1 sat