Sledeće nedelje i preko 15 stepeni u Novom Sadu, a biće i sunca

U Novom Sadu će u ponedeljak biti oblačno, ali suvo.

Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna 14 stepeni. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca. U utorak tmurno i moguća je kiša. Temperatura će biti od 5 do 12 stepeni. Sreda će biti malo vedrija, a temperatura će biti od 1 do 14 stepeni. Četvrtak pretežno sunčan, uz temperturu od 2 do 15 stepeni. Petak sunčan i još topliji, biće od 3 do 16 stepeni. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 23. februar: Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe