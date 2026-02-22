Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

PARIZ - Brisel ima načina da uzvrati Sjedinjenim Američkim Državama zbog najavljenog povećanja carina, a članice Evropske unije treba da usvoje "jedinstveni pristup" povodom uvođenja dodatnih carina, izjavio je francuski ministar trgovine Nikola Forisije.

Forisije je rekao za "Fajnenšel tajms" da Pariz razgovara sa kolegama iz EU i Evropskom komisijom o odluci američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uvede carine, koja je usledila nakon presude američkog Vrhovnog suda da su mnoge carine koje je on prošle godine uveo trgovinskim partnerima nezakonite. "Ukoliko to postane neophodno, EU ima odgovarajuće instrumente na raspolaganju", rekao je Forisije. Francuski zvaničnik je naveo da je prerano spekulisati o
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

Sputnik pre 20 minuta
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Euronews pre 41 minuta
„Trgovinska bazuka“: Brisel ima načina da uzvrati Americi

„Trgovinska bazuka“: Brisel ima načina da uzvrati Americi

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudBriselEUEvropska komisijaFajnenšel tajmsParizDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Globalna saradnja u doba geopolitičkih poremećaja: Tramp je raspršio sve nade

Globalna saradnja u doba geopolitičkih poremećaja: Tramp je raspršio sve nade

Danas pre 1 minut
„Mislila sam da ću umreti i ostaviti dete bez majke“: Žene iz sirijske alavitske manjine govore o otmicama i silovanju

„Mislila sam da ću umreti i ostaviti dete bez majke“: Žene iz sirijske alavitske manjine govore o otmicama i silovanju

N1 Info pre 0 minuta
Odjekuju eksplozije - Poljska podigla avione FOTO/VIDEO

Odjekuju eksplozije - Poljska podigla avione FOTO/VIDEO

B92 pre 1 minut
"Teroristički napad"; Šire se stravični snimci: Raste broj povređenih FOTO/VIDEO

"Teroristički napad"; Šire se stravični snimci: Raste broj povređenih FOTO/VIDEO

B92 pre 1 minut
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

RTV pre 26 minuta