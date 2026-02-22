Miroljub na zimskom raspustu - Tavankut (RTV1, 9.30)

NOVI SAD - U nastavku dečijeg serijala „Miroljub na raspustu", lenjivac Miroljub i njegova Željka provode zimski raspust na krajnjem severu Vojvodine - u Donjem Tavankutu.

U njegovom salaškom kraju živi petogodišnji dečak Ivan, koji osim u velikom dvorištu, dane provodi i u obližnjoj šumi čekajući da sretne srndaće i druge šumske životinje. Ljubav prema životinjama pokazuje i pomažući dedi u ćišćenju svinjca i hranjenju prasića. Sa drugarima se igra, crta, priča sa mamom priče na mađarskom i obožava sankanje. Urednica serijala: Jelena Havran Vukmanović