POGLED SA MIŠELUKA: Mića Orlović i mleko bez kajmaka

NOVI SAD - Prisećam se svojih prvih susreta sa televizijskim ekranom. Na moju neizmernu žalost, bilo je to i pre nego što je osnovana kuća za koju radim. Program Televizije Novi Sad počeo je da se emituje 1975. godine, a ja sam pre toga već imao ozbiljno gledateljsko iskustvo. Priča je počinjala uz samo jednu reč, doduše krajnje sugestivno izgovorenu: „Crtaaniii“!

Mamin povik, odjeknuo bi stanom, poput večernje komande, koja je prekidala sve radnje. Čak i ako sam učio u svojoj sobi, mogao sam slobodno da dođem u dnevnu i sednem na trosed ispred televizora. Repertoar se podrazumevao: „Kalimero“, „Piksi i Diksi“, "Atom mrav", „Inspektor Draguljče“... Za tih pet minuta, koliko je trajao crtani film, bio sam nedodirljiv. Niko me ništa nije pitao. Čak mi je uspevalo, da iskoristim priliku i skinem kajmak sa toplog mleka, a tu