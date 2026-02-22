Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Serbian News Media pre 3 sata
Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Vreme u Srbiji sutra će biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo, a samo na jugu zemlje ujutro vedro uz slab mraz, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar zapadnih pravaca, sa jutarnjom temperaturom od -3 na jugu i jugoistoku zemlje do sedam u Beogradu, a najvišom dnevnom od 13 do 17 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu zemlje se očekuje naoblačenje sa kišom. Vreme u Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca, a jutarnja temperatura će biti oko sedam, dok će najviša dnevna biti oko 15 stepeni, sa naoblačenjem i kišom tokom noći. Tokom
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Pred nama više sunčanih dana i dani bez minusa

Pred nama više sunčanih dana i dani bez minusa

NoviSad.com pre 49 minuta
Stiže nam velika promena, temperature će ići i do 20 stepeni: Prognoza Čubrila za poslednju nedelju februara

Stiže nam velika promena, temperature će ići i do 20 stepeni: Prognoza Čubrila za poslednju nedelju februara

Mondo pre 1 sat
Stiže toplije vreme, temperature do 17 stepeni

Stiže toplije vreme, temperature do 17 stepeni

Morava info pre 2 sata
Konačno, i nama da svane! U Srbiji sutra greje, temperatura će biti prava prolećna

Konačno, i nama da svane! U Srbiji sutra greje, temperatura će biti prava prolećna

Telegraf pre 2 sata
Vremenski rolerkoster se nastavlja: U ponedeljak temperature od minus tri do 17 stepeni, tokom noći naoblačenje i kiša

Vremenski rolerkoster se nastavlja: U ponedeljak temperature od minus tri do 17 stepeni, tokom noći naoblačenje i kiša

Insajder pre 2 sata
Sledeće nedelje i preko 15 stepeni u Novom Sadu, a biće i sunca

Sledeće nedelje i preko 15 stepeni u Novom Sadu, a biće i sunca

Radio 021 pre 4 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 23. februara do 1. marta)

Pressek pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognozasrbija

Društvo, najnovije vesti »

Jovana Polić: Ofanziva na medije je znak kraja ovog režima

Jovana Polić: Ofanziva na medije je znak kraja ovog režima

N1 Info pre 19 minuta
Patrijarh Porfirije: Sutra počinje Veliki post, nije najvažnije da se brinemo o spoljašnjim pravilima

Patrijarh Porfirije: Sutra počinje Veliki post, nije najvažnije da se brinemo o spoljašnjim pravilima

RTS pre 24 minuta
Amazon nadmašio Volmart: Postao najveća svetska kompanija po prodaji

Amazon nadmašio Volmart: Postao najveća svetska kompanija po prodaji

Blic pre 19 minuta
Preminuo advokat Rajko Danilović

Preminuo advokat Rajko Danilović

Novi magazin pre 29 minuta
Preminuo advokat Rajko Danilović

Preminuo advokat Rajko Danilović

Danas pre 39 minuta