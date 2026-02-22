Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar: Oblačno i toplije sa slabim vetrom

Vreme u Srbiji sutra će biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo, a samo na jugu zemlje ujutro vedro uz slab mraz, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar zapadnih pravaca, sa jutarnjom temperaturom od -3 na jugu i jugoistoku zemlje do sedam u Beogradu, a najvišom dnevnom od 13 do 17 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu zemlje se očekuje naoblačenje sa kišom. Vreme u Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Duvaće slab vetar zapadnih pravaca, a jutarnja temperatura će biti oko sedam, dok će najviša dnevna biti oko 15 stepeni, sa naoblačenjem i kišom tokom noći. Tokom