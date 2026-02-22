Mirka Vasiljević dan započinje hranljivim obrokom: Brzo se sprema i košta samo 500 dinara, evo šta vam treba

Mirka Vasiljević je neko ko izzuzetno vodi računa o zdravoj ishrani.

Glumica se trudi da bazira ishranu na zdravim namirnicama i šejkovima a dan obavezno počinje pažljivo biranim obrokom koji joj daje energiju za dan koji je očekuje. Budući da ima ubrzan tempo života, te da balansira između posla i velike porodice, jasno je da ima mnogo obaveza ali i da njen doručak treba da bude hranljiv, po mogućstvu - i jednostavan za pripremu. Prvi obrok u danu kod Mirke je bogat proteinima, jer joj upravo takva kombinacija namirnica pruža