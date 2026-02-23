SRCE pita ko sprečava hapšenje gradonačelnika Bora zbog korupcije

Beta pre 51 minuta

Stranka Srbija centar (SRCE) pozvala je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i nadležno tužilaštvo da odgovore "ko i zašto sprečava izvršenje naloga za hapšenje" gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića i još šest lokalnih funkcionera zbog navodne korupcije.

U saopštenju te stranke se navodi da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu 8. decembra prošle godine naložilo njihovo hapšenje zbog korupcije, zloupotrebe službenog položaja i pribavljanje protivpravne imovinske koristi veće od 1,5 miliona dinara.

"I pored jasnog naloga tužilaštva, policija do danas nije postupila, čime je direktno prekršen zakon. Umesto da se pojavi pred istražnim organima, Milikić se nesmetano nalazi u predizbornoj kampanji, što jasno ukazuje na institucionalnu blokadu postupanja i političku zaštitu na najvišem nivou", saopštila je stranke SRCE.

Dodaje se da se istraga odnosi na korupciju i zloupotrebe u vezi sa organizacijom "Međunarodnog borsko-braničevskog relija" kroz koje su, po navodima tužilaštva, budžetska sredstva preusmeravana i korišćena za privatne interese.

"Zašto se policija oglušila o jasan nalog tužilaštva i ko je preuzeo odgovornost za ovakvo grubo kršenje zakona", upitali su iz stranke SRCE.

(Beta, 23.02.2026)