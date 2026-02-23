Bez fabrike i skupe opreme! Mladić iz sela Štitarice sam napravio električni trotinet: Sve konstruisao u svojoj radionici (foto)

Alate i mašine potrebne za izradu takođe je sam dizajnirao i napravio.

Ova priča pokazuje da posvećenost, znanje i volja mogu prevazići materijalna ograničenja. Da za vrhunski inženjerski poduhvat nisu uvek neophodni fabrički pogoni i skupocena oprema, dokazuje nesvakidašnji primer iz sela Štitarice u Crnoj Gori gde je znanje nadvladalo sve prepreke. U svetu gde dominiraju serijski proizvodi, jedan mladić odlučio se na potpuno drugačiji put u sopstvenoj režiji konstruisao je električni trotinet performansi koje daleko prevazilaze