CLS: Najveće žrtve budžeta biće prigradske opštine

Mladenovac (Foto: Shutterstock/Baloncici) Nakon najavljenog rebalansa budžeta u Beogradu, koji će uslediti u petak 27. februara, najveće žrtve biće gradske opštine, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu.

Od ukupnih primanja i prihoda beogradskog budžeta, samo 13.9 milijardi dinara će ukupno biti transferisano na 17 gradskih opština, ili 8.5 odsto, javlja Centar za lokalnu samoupravu. Posebno kritična situacija će uslediti za takozvane prigradske opštine, koje se već suočavaju sa manjkom investicija i nedostatkom elementarne komunalne infrastrukture, stoji u saopštenju CLS-a. Grad Beograd će nakon rebalansa opredeliti 850 miliona za opštinu Mladenovac u čitavoj