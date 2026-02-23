Partizan pronašao novog trenera, čuveni fudbaler Partizana preuzima tim: Nenad Stojaković je bivši, evo ko od danas vodi crno-bele!

Još jedno prelazno rešenje! Crvena zvezda je na dominantan način slavila u 178. večitom derbiju protiv Partizana rezultatom 3:0 i dodatno učvrstila lidersku poziciju na tabeli Mozzart Bet Superlige Srbije.

Iako je Partizan kolo pred kraj jesenjeg dela prvenstva imao četiri boda više od večitog rivala, pet kola kasnije kaskaju za crveno-belima upravo tom razlikom, pa to znači kraj puta na klubi za Nenada Stojakovića Kako prenosi “Kurir”, novi šef stručnog štaba biće dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu crno-belih Damir Čakar, koji će zajedno sa Đorđijem Ćetkovićem predvoditi klub do kraja sezone. Čakar poseduje UEFA Pro licencu, što mu omogućava da igra ulogu glavnog