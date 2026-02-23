Meksiko: U akciji protiv kartela Halisko Nova generacija poginulo 25 pripadnika vojske

IndeksOnline pre 11 minuta
Meksiko: U akciji protiv kartela Halisko Nova generacija poginulo 25 pripadnika vojske

MEKSIKO SITI – Meksički ministar nacionalne bezbednosti Omar Garsija Harfuč izjavio je danas da je u šest odvojenih napada na kartel Halisko Nova generacija poginulo 25 pripadnika vojske.

U širokoj vojnoj operaciji protiv pripadnika tog kartela ubijen je i šef kartela Nemesio Ruben Oseguera Servantes, poznat kao El Menčo, koga su vlasti teretile za šverc narkotika – fentanila, metamfetamina i kokaina u Sjedinjene Američke Države i organizovanje iznenadnih napada na državne zvaničnike koji su mu se suprotstavljali, prenosi CBS njuz. Objava koju deli Indeks Online (@indeksonline_rs) Izvor upoznat sa operacijom rekao je za CBS da je vojna akcija bila
