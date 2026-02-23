Advokati u trodnevnoj obustavi rada zbog izmena pravosudnih zakona

In medija pre 57 minuta
Advokati u trodnevnoj obustavi rada zbog izmena pravosudnih zakona

U Srbiji će danas početi trodnevna obustava rada advokata u znak protesta zbog izmene pravosudnih zakona, takođe poznatih i kao „Mrdićevih zakona“, najavili su iz Advokatske komore Srbije (AKS).

U odluci koja je na sajtu AKS objavljena 11. februara, Komora je pozvala nadležne organe da preduzmu „mere iz svoje nadležnosti i stave van snage usvojeni set izmena pravosudnih zakona“, pod pretnjom obustave rada advokata na teritoriji Srbije od 23. do 25. februara. Pošto je, kako tvrdi Komora, reakcija izostala, najavljeno je sprovođenje štrajka na teritoriji cele Srbije. Tokom trodnevne obustave advokati neće postupati pred sudovima, tužilaštvima, državnim
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

AKS: Od danas trodnevni štrajk advokata; Petronijević: Odluka o obustavi rada doneta protivzakonito

AKS: Od danas trodnevni štrajk advokata; Petronijević: Odluka o obustavi rada doneta protivzakonito

RTV pre 57 minuta
Advokati u obustavi rada

Advokati u obustavi rada

Vesti online pre 57 minuta
Petronijević: Odluka o obustavi rada advokata doneta protivzakonito i protivstatutarno

Petronijević: Odluka o obustavi rada advokata doneta protivzakonito i protivstatutarno

Euronews pre 42 minuta
Petronijević: Odluka o obustavi rada advokata doneta protivzakonito i protivstatutarno

Petronijević: Odluka o obustavi rada advokata doneta protivzakonito i protivstatutarno

Politika pre 17 minuta
Advokati za N1 o obustavi rada - da li je to dovoljno i kako da se spasi pravosuđe

Advokati za N1 o obustavi rada - da li je to dovoljno i kako da se spasi pravosuđe

N1 Info pre 1 sat
Advokatska komora Srbije: Advokati od danas u trodnevnoj obustavi rada

Advokatska komora Srbije: Advokati od danas u trodnevnoj obustavi rada

Jugmedia pre 2 sata
Počela trodnevna obustava rada advokata

Počela trodnevna obustava rada advokata

RTK pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Anđelković: Studenti i opozicija da formiraju jedinstveni blok na lokalnim izborima

Anđelković: Studenti i opozicija da formiraju jedinstveni blok na lokalnim izborima

Insajder pre 2 minuta
„Pala“ i peta suspenzija u Petoj beogradskoj gimnaziji

„Pala“ i peta suspenzija u Petoj beogradskoj gimnaziji

Danas pre 2 minuta
SAZNAJEMO Manja Grčić stupila na dužnost direktorke RTS-a: I dalje je na istoj funkciji u Tanjugu i K1

SAZNAJEMO Manja Grčić stupila na dužnost direktorke RTS-a: I dalje je na istoj funkciji u Tanjugu i K1

Nova pre 2 minuta
Anđelković: Studenti i opozicija da formiraju jedinstveni blok na lokalnim izborima

Anđelković: Studenti i opozicija da formiraju jedinstveni blok na lokalnim izborima

Danas pre 2 minuta
Nema teže povređenih u saobraćajnim nezgodama - isključeno 42 vozača

Nema teže povređenih u saobraćajnim nezgodama - isključeno 42 vozača

Subotica.com pre 2 minuta