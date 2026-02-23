Advokati u trodnevnoj obustavi rada zbog izmena pravosudnih zakona

U Srbiji će danas početi trodnevna obustava rada advokata u znak protesta zbog izmene pravosudnih zakona, takođe poznatih i kao „Mrdićevih zakona“, najavili su iz Advokatske komore Srbije (AKS).

U odluci koja je na sajtu AKS objavljena 11. februara, Komora je pozvala nadležne organe da preduzmu „mere iz svoje nadležnosti i stave van snage usvojeni set izmena pravosudnih zakona“, pod pretnjom obustave rada advokata na teritoriji Srbije od 23. do 25. februara. Pošto je, kako tvrdi Komora, reakcija izostala, najavljeno je sprovođenje štrajka na teritoriji cele Srbije. Tokom trodnevne obustave advokati neće postupati pred sudovima, tužilaštvima, državnim