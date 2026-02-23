Džin izronio kod Cresa! Snimljena druga najveća ajkula na svetu u Jadranskom moru: Može da naraste preko 10 metara! (video)

Kurir pre 39 minuta  |  RTS
U moru nedaleko od hrvatskog ostrva Cres snimljena je druga najveća vrsta morskog psa na svetu, naveli su stručnjaci iz Instituta Plavi svet.

Institut je dobio snimak, pa su njegovi stručnjaci, uprkos tome što nije sasvim jasan, na osnovu karakterističnog oblika leđnog peraja zaključili da se najverovatnije radi o vrsti cetorhinus maximus. Golema ajkula je druga najveća vrsta morskog psa, odmah iza kit-ajkule, a može da naraste i više od deset metara u dužinu. Reč je o migratornoj vrsti koja je za ljude potpuno bezopasna jer se hrani isključivo planktonom, filtrirajući more plivajući širom otvorenih
Kurir pre 6 sati
