Halisko kartel navodno nudi 1.200 dolara za svakog ubijenog policajca! Rat u Meksiku je daleko od gotovog?

Situacija se noćas smirila u nekim zapadnim meksičkim saveznim državama, nakon što je Halisko kartel izvršio odmazdu nakon ubijanja njihovog narko-bosa El Menča, međutim, prema nekim najavama, rat kartela i vlasti je daleko od gotovog.

Kao odgovor, kartel je pokrenuo ono što naziva "totalnim ratom". Pripadnici CJNG-a otvoreno napadaju jedinice Nacionalne garde Meksika oklopnim vozilima, dok su podaci o žrtvama nejasni. Portal Višegrad24 je na svom X profilu preneo da je Halisko navodno raspisao nagradu od 1.200 dolara za svakog ubijenog policajca. Nije Višegrad24 jedini koji je to objavio, još neki nezvanični X kanali su saopštili da je presretnut radio razgovor između članova kartela u kojima se