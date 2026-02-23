Krivična prijava zbog protivpravnog zauzimanja zemljišta u Bijelom Polju: Osumnjičeni se tereti da je nelegalno zauzeo 959 kvadratnih metara državne parcele

Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje podneli su krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog protivpravnog zauzimanja zemljišta.

Naime, sumnja se da je S.H. iz Bijelog Polja bez saglasnosti vlasnika protivpravno zauzeo deo katastarske parcele koja se nalazi u suvlasništvu države Crne Gore i drugih subjekata i izveo građevinske radove, nasipajući šljunkovito-zemljani materijal na ukupnoj površini od 959 m², privodeći ga nameni radi lagerisanja poljoprivrednih mašina za potrebe preduzeća čiji je vlasnik. Protiv njega je, kako se navodi, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u