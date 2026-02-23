Haos u Meksiku nakon ubistva El Menča: Crveni se pola države, evo gde su sve izbili sukobi (mapa)

Ubistvo Nemesija Oseguere Servantesa, poznatijeg kao El Menča, vođe narkokartela Halisko Nova generacija (CJNG), izazvalo je talas nasilja i nemira širom Meksika, a bezbednosne posledice osetile su se i van njegovih granica.

Neposredno nakon što je meksičko Ministarstvo odbrane potvrdilo da je El Menčo preminuo od teških povreda zadobijenih u sukobu sa vojskom u gradu Tapalpa, u saveznoj državi Halisko, kartel je pokrenuo koordinisanu odmazdu. Nasilje je zahvatilo najmanje osam meksičkih saveznih država, među kojima su Halisko, Tamaulipas, Mičoakan, Gerero i Nuevo Leon. U tim državama zabeleženi su slučajevi paljenja vozila, postavljanja blokada na putevima, oružanih napada na