Haos u Meksiku nakon ubistva El Menča: Crveni se pola države, evo gde su sve izbili sukobi (mapa)

Mondo pre 19 minuta  |  Marina Letić
Haos u Meksiku nakon ubistva El Menča: Crveni se pola države, evo gde su sve izbili sukobi (mapa)

Ubistvo Nemesija Oseguere Servantesa, poznatijeg kao El Menča, vođe narkokartela Halisko Nova generacija (CJNG), izazvalo je talas nasilja i nemira širom Meksika, a bezbednosne posledice osetile su se i van njegovih granica.

Neposredno nakon što je meksičko Ministarstvo odbrane potvrdilo da je El Menčo preminuo od teških povreda zadobijenih u sukobu sa vojskom u gradu Tapalpa, u saveznoj državi Halisko, kartel je pokrenuo koordinisanu odmazdu. Nasilje je zahvatilo najmanje osam meksičkih saveznih država, među kojima su Halisko, Tamaulipas, Mičoakan, Gerero i Nuevo Leon. U tim državama zabeleženi su slučajevi paljenja vozila, postavljanja blokada na putevima, oružanih napada na
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Haos u Meksiku nakon smrti El Menča: Kartel blokirao autoputeve, otkazani letovi (FOTO)

Haos u Meksiku nakon smrti El Menča: Kartel blokirao autoputeve, otkazani letovi (FOTO)

Insajder pre 19 minuta
Rat na ulicama Meksika nakon ubistva El Menča! Karteli krenuli u osvetu (video)

Rat na ulicama Meksika nakon ubistva El Menča! Karteli krenuli u osvetu (video)

Pravda pre 20 minuta
Ubijen vođa kartela Halisko: „El Menčo“ stradao u razmeni vatre sa meksičkim specijalnim jedinicama

Ubijen vođa kartela Halisko: „El Menčo“ stradao u razmeni vatre sa meksičkim specijalnim jedinicama

Nedeljnik pre 55 minuta
Ubijen „El Menčo“ - najtraženiji čovek u Meksiku

Ubijen „El Menčo“ - najtraženiji čovek u Meksiku

N1 Info pre 34 minuta
Turisti zarobljeni u ratnoj zoni! Isplivale jezive ispovesti nakon ubistva najtraženijeg kriminalca na svetu: Gradovi gore…

Turisti zarobljeni u ratnoj zoni! Isplivale jezive ispovesti nakon ubistva najtraženijeg kriminalca na svetu: Gradovi gore, proglašena crvena uzbuna (foto, video)

Blic pre 1 sat
Od policajca do krvavog narko-bosa: Ko je El Mančo? Oborio vojni helikopter, dilovao drogu, sejao strah širom zemlje

Od policajca do krvavog narko-bosa: Ko je El Mančo? Oborio vojni helikopter, dilovao drogu, sejao strah širom zemlje

Mondo pre 4 minuta
Ubijen El Menčo, najtraženiji kriminalac u Meksiku, banda pokrenula odmazdu

Ubijen El Menčo, najtraženiji kriminalac u Meksiku, banda pokrenula odmazdu

BBC News pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Svet, najnovije vesti »

Haos u Meksiku nakon smrti El Menča: Kartel blokirao autoputeve, otkazani letovi (FOTO)

Haos u Meksiku nakon smrti El Menča: Kartel blokirao autoputeve, otkazani letovi (FOTO)

Insajder pre 19 minuta
Danas u Briselu: Diplomate EU sa direktorom Trampovog Odbora za mir

Danas u Briselu: Diplomate EU sa direktorom Trampovog Odbora za mir

Danas pre 25 minuta
Guteres: Ljudska prava su napadnuta širom sveta

Guteres: Ljudska prava su napadnuta širom sveta

RTV pre 10 minuta
Ubijen vođa kartela Halisko: „El Menčo“ stradao u razmeni vatre sa meksičkim specijalnim jedinicama

Ubijen vođa kartela Halisko: „El Menčo“ stradao u razmeni vatre sa meksičkim specijalnim jedinicama

Nedeljnik pre 55 minuta
Diplomate Evropske unije sastaju se sa direktorom Trampovog Odbora za mir

Diplomate Evropske unije sastaju se sa direktorom Trampovog Odbora za mir

Nedeljnik pre 10 minuta