Tema jutra: obustavi rada advokata - da li je to dovoljno i kako da se spasi pravosuđe

Advokat Jovan Rajić kazao je da se obustavom rada "ne može postići ništa konkretno" i da je potrebna radikalizacija udruženih advokata, sudija i tužilaca da se "parališe pravosudni sistem". Predsednik Advokatske komore Vojvodine Vladimir Beljanski, sa druge strane, kaže da je obustava rada najviše što zakonski može da se uradi, ali i da simboličke stvari ne treba shvatiti kao nešto što ne daje rezultat. Više o tome pročitajte OVDE.