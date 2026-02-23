Otkriveno kako je lociran meksički narko-bos El Menčo: "Akcija pokrenuta nakon što smo dobili presudnu informaciju"

Meksički ministar odbrane general Rikardo Trevilja Treho izneo je na konferenciji za medije pojedinosti o nedeljnoj operaciji u kojoj je lociran i likvidiran narko-bos Nemesio Oseguera Servantes, poznatiji kao El Menčo.

Prema njegovim rečima, lokacija je otkrivena u petak uz pomoć pouzdanog saradnika emotivne partnerke El Menča, koju je identifikovala meksička vojnoobaveštajna služba. Kako je dodao, žena je potom odvedena na imanje u Tapalpi, u saveznoj državi Halisko. Trevilja Treho je objasnio da je akcija pokrenuta nakon što je dobijena presudna informacija, preneo je El Pais. "Ona je 21. februara napustila imanje i dobili smo dojavu da je El Menčo ostao na toj lokaciji, zbog