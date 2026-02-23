U Beogradu tri saobraćajne nezgode: U Zemunu teško povređena jedna osoba

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba teško a dve osobe su lakše povređene.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 20.30 sati na starom novosadskom putu u Zemunu teško je povređena jedna osoba, koja je prevezena u Urgentni centar, rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoć. Hitna pomoć imala je tokom noći 127 intervencija, od kojih je 12 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.