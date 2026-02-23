U Beogradu tri saobraćajne nezgode: U Zemunu teško povređena jedna osoba

Newsmax Balkans pre 36 minuta
U Beogradu tri saobraćajne nezgode: U Zemunu teško povređena jedna osoba

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba teško a dve osobe su lakše povređene.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 20.30 sati na starom novosadskom putu u Zemunu teško je povređena jedna osoba, koja je prevezena u Urgentni centar, rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoć. Hitna pomoć imala je tokom noći 127 intervencija, od kojih je 12 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Troje povređenih u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, više poziva Hitnoj pomoći

Troje povređenih u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, više poziva Hitnoj pomoći

N1 Info pre 16 minuta
Noć u Beogradu: Hitna pomoć intervenisala više od 100 puta, jedna osoba teško povređena u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Noć u Beogradu: Hitna pomoć intervenisala više od 100 puta, jedna osoba teško povređena u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Blic pre 51 minuta
U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

Euronews pre 36 minuta
Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći: Troje povređenih, više poziva Hitnoj pomoći

Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu tokom noći: Troje povređenih, više poziva Hitnoj pomoći

Nova pre 6 minuta
Hitna pomoć: U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

B92 pre 36 minuta
U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

Politika pre 11 minuta
Na starom novosadskom putu u Zemunu teško povređena jedna osoba

Na starom novosadskom putu u Zemunu teško povređena jedna osoba

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugZemun

Hronika, najnovije vesti »

Troje povređenih u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, više poziva Hitnoj pomoći

Troje povređenih u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, više poziva Hitnoj pomoći

N1 Info pre 16 minuta
Noć u Beogradu: Hitna pomoć intervenisala više od 100 puta, jedna osoba teško povređena u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Noć u Beogradu: Hitna pomoć intervenisala više od 100 puta, jedna osoba teško povređena u saobraćajnoj nezgodi u Zemunu

Blic pre 51 minuta
"Strašno je i proći ovuda, pružni prelaz kao da je uklet, ovo nije prva tragedija baš na ovom mestu" Jezivo nakon nesreće u…

"Strašno je i proći ovuda, pružni prelaz kao da je uklet, ovo nije prva tragedija baš na ovom mestu" Jezivo nakon nesreće u Rakovici gde je nastradala Sanja

Kurir pre 21 minuta
U Beogradu tri saobraćajne nezgode: U Zemunu teško povređena jedna osoba

U Beogradu tri saobraćajne nezgode: U Zemunu teško povređena jedna osoba

Newsmax Balkans pre 36 minuta
U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

U saobraćajnoj nezgodi u Zemunu teško povređena jedna osoba

Euronews pre 36 minuta