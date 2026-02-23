Tramp uveo svim državama i EU carinu od 15 odsto

Sjedinjene Američke Države će carinu od 15 odsto primenjivati i na uvoz iz Evropske unije, saopšteno je danas iz Bele kuće.

Posle odluke Vrhovnog suda da nije imao ovlašćenje da bez odluke Kongresa uvodi carine, američki predsednik Donald Tramp je u petak odlučio da na osnovu zakona iz 1974. godine svim državama uvede carine od 10 odsto, da bi u subotu saopštio da ih podiže na maksimalno dozvoljenih 15 procenata. "Svaka zemlja koja želi da igra igrice s tom smešnom odlukom Vrhovnog suda, posebno one koje su godinama, čak i decenijama, iskorišćavale SAD, suočiće se sa mnogo višim