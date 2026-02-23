NASTAVLJA SE DRUGO POLUGODIŠTE: Sledeći raspust u aprilu

Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji, koji su bili na raspustu povodom Dana državnosti, danas se vraćaju u školske klupe.

Sretenjski raspust, prema školskom kalendaru, za većinu osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji trajao je devet dana, osim za škole na teritoriji AP Vojvodina, koji su imali ukupno četiri neradna dana. Sledeći predah koji očekuje školarce je prolećni raspust. Prolećni raspust planiran je u dva dela. Uskršnji raspust počinje 10. aprila i traje do 15. aprila, dok će prvomajski raspust obuhvatiti 1, 2. i 3. maj. Škole na teritoriji Vojvodine na prolećnom raspustu će biti