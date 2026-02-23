Advokati obustavljaju rad na tri dana

Obustava rada advokata na teritoriji Republike Srbije u trajanju od tri dana počinje u ponedeljak, 23. februara 2026. godine i traje zaključno sa sredom, 25. februarom 2026. godine, saopštio je Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

U odluci koja je objavljena na sajtu AKS datiranoj na 11. februar Komora je pozvala nadležne organe da preduzmu "mere iz svoje nadležnosti i stave van snage usvojeni set izmena pravosudnih zakona", pod pretnjom obustave rada advokata na teritoriji Srbije od 23. do 25. februara. U obrazloženju odluke, koja je objavljena na sajtu AKS, tvrdi se da stupanje na snagu pomenutih izmena zakona predstavlja ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda svih građana Srbije,