Ana Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u devet lokalnih samouprava za 29. mart

BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić raspisala je danas redovne lokalne izbore u devet jedinica lokalne samouprave u Srbiji za 29 mart.

Redovni lokalni izbori biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka. Brnabić je rekla da je u skladu sa ovlašćenjem i obavezom iz člana 34 Zakona o lokalnim izborima donela odluku o raspisivanju redovnih izbora za odbornike skupština devet jedinica lokalnih jedinica. ''Prethodni lokalni izbori u ovih devet jedinica lokalne samouprave su održani 3. aprila 2022. godine, a u skladu sa