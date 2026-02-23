Olga Danilović nastavila da nazaduje

Srpska tenisera Olga Danilović pokvarila je plasman za jednu poziciju i na danas objavljenoj WTA listi zauzma 90. mesto.

Danilović ima 811 bodova na 90. mestu. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.675 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek koja ima 7.588 bodova i Elene Ribakine iz Kazahstana sa 7.253 boda. Među prvih 10 bila je jedna promena, Italijanka Džasmin Paolini preuzela je sedmo mesto od Ruskinje Mire Andrejeve, koja je sada osma. Od srpskih teniserki Lola Radivojević pokvarila je plasman za tri mesta i ima 533 boda na 144. mestu, dok je Teodora Kostović
